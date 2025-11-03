セリアをパトロール中に見つけたのが、ふんわり＆真っ白な見た目が可愛い、洗顔用の『ふんわりヘアバンド』です。何よりくしゅくしゅの状態が可愛いのに、実際にかぶってみたら予想外の事態が…！もちろん、肌触りが良くて吸水性もバツグンなので、使い心地に問題はなし。早速ご紹介していきます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ふんわりヘアバンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：20×8cm販売ショップ：セリアJANコ