サッカー界の一時代を彩ったスターが新たなキャリアを歩み始めている。バルセロナで不動の左SBだったジョルディ・アルバは2023年にインテル・マイアミへ移籍後、リオネル・メッシらと共闘しアメリカのサッカーリーグMLSを2年間にわたって盛り上げてきた。そして36歳になった今、引退を発表し未来への展望について『SPORT』で語っている。現在の心境について尋ねられると、「4歳のころからフットボールをやってきたからやはり寂しい