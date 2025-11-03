JR西日本によりますと、きょう（3日）特急サンライズ出雲・瀬戸について、浜松駅～出雲市駅・琴平駅間で運転が取り止められたということです。 きのう（2日）東海道線内で発生した貨物列車の車両トラブルの影響を受けたものです。影響を受けた約200人の乗客について、浜松駅から新幹線などで代替輸送を行ったということです。