「苦手な教科はなんですか？」新卒就活ではこうした質問を面接官に聞かれることがあります。『ありのままの自分で、内定につながる脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」――そんな学