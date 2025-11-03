２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなった国民的プロレスラーで“燃える闘魂”アントニオ猪木さんの肖像家などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は２日、ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立ったことを受け、祝福の声明を発表した。第７戦で第６戦先発からの連投で９回途中から２回