9月、ウィーンで記者会見する米国のライト・エネルギー長官【ワシントン共同】米国のライト・エネルギー長官は2日、FOXニュースの番組で、トランプ大統領による核兵器実験の指示について、核爆発を伴う実験は実施されないとの認識を示した。「現在、議論しているのはシステムのテストであり、核爆発ではない」と述べた。ライト氏は、高度なシステムを開発し、米国が保有する核兵器をより優れたものにすることが目的だと説明。