◆新日本プロレス「棚橋弘至〜衣錦還郷」（２日、岐阜メモリアルセンターで愛ドーム（第１体育館））観衆３７４２人（札止め）新日本プロレスは２日、岐阜メモリアルセンターで愛ドーム（第１体育館）で「棚橋弘至〜衣錦還郷」を開催した。メインイベントでＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡが元王者の後藤洋央紀と初防衛戦。白熱の激闘は、王者がワガママからレイジングファイヤーで後藤を