様々なモノの価格が上がっている。筆者が買い物に使っていたスーパーでは、数年前まで玉子は10個178円ほどで、セールの時は128円だった。10年ほど前は98円なんてこともあった。それがいまや300円を超えることも珍しくない。ブランド力の高い粉チーズは一本398円ほどだったが、今や598円〜698円である。そして外食チェーンも随分と値上がりをしたが、これまでが安過ぎたのかな、とも思う。私は天丼チェーンの「てんや」が大好き