第1回【ネット動画で話題沸騰！「昭和の明治大学野球部」の真実をOB「広澤克実氏」が激白…御大こと「島岡吉郎監督」が部員の前で“刀”を出した瞬間】からの続き──。明大野球部の歴史は故・島岡吉郎氏抜きでは絶対に語れない。現在、野球部の拠点は東京都府中市にあり、施設全体は「明治大学内海・島岡ボールパーク」、全選手が住む寮は「島岡寮」の名が付けられ、島岡氏の多大な功績が顕彰されている。（全2回の第2回）＊