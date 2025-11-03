東京六大学野球の秋季リーグ戦は、明治大学野球部が圧倒的な強さを見せつけた。10月19日に早稲田大学を1−0で破って5季ぶり44度目の優勝。さらに27日には立教大学に15−0で大勝し、リーグ通算6度目となる開幕10連勝の完全優勝を達成した。明大野球部の創部は1910年。これは明治43年にあたり、当時の首相は台湾総督や陸軍大臣を務めた桂太郎だった。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】衝撃的なエピソードの連続に「実話なの