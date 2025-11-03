森香澄が結婚するつもりがあった彼氏についた嘘を告白した。【映像】森香澄が彼氏についた嘘10月29日放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）は、森香澄、さらば青春の光の東ブクロ、プロ雀士でタレントの岡田紗佳が出演し、「クズ男クイズ」企画を実施。実際の女性の恋愛エピソードをもとに、出演者が自分の恋や嘘について赤裸々に語るトークが展開された。「彼氏に嘘をついたことは？」という話題になると、森は