球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したキケ・ヘルナンデス内野手が２日（日本時間３日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ワールドシリーズ第７戦後の秘蔵ショットを公開した。敵地・トロントには妻のマリアナさん、長女・ペネロペちゃんも帯同。試合終了後にはグラウンドで歓喜のハグ＆キスをかわし、記念撮影も行った。さらに表彰式前に大谷翔平投手や山本由伸投手らと自撮りする様子も中継に映し出されていたキケ