倉木麻衣が11月2日、名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールを皮切りに全国ツアー＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞をスタートさせた。同ツアーは、“いろいろなしがらみによるストレスを感じた時にも、自然の中にいるように、もっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる”というメッセージが込められたもの。“リラック素”をテーマに、細部に