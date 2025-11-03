アメリカのエネルギー省長官はトランプ大統領が指示した核兵器の実験について、核爆発を伴う実験は行われないとの考えを示しました。ライト長官：核爆発を伴うものではない。いわゆる臨界前核実験だ。ライト長官は2日、FOXニュースの番組で、トランプ大統領が核兵器の実験をはじめるよう指示したことについて、核爆発を伴う実験は行われないとの考えを示し、「我々が話しているのはシステムテストのこと。いわゆる臨界前核実験だ」