フリーの羽鳥慎一アナウンサーが３日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。羽鳥アナは１０月３０日から夏休みで番組を欠席している。代役を務めた同局の板倉朋希アナが「羽鳥さんは、まだ少し遅い夏休みということで今日と明日、私、板倉がお伝えしていきます。よろしくお願いします」と告知していた。羽鳥アナの代役は３０、３１日は同局の草薙和輝アナが務めていた。