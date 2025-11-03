スマホのバッテリーは使用年数が長くなる程に消耗していくもの。しかしバッテリーを長持ちさせたいあまり、「スマホを使うこと」よりも「バッテリーを減らさないこと」が目的になってしまっては本末転倒だ。そんな様子を描いたイラストレーター・うつつ寝さんの作品『本末転倒』が、SNSで共感を呼んでいる。 【漫画】バッテリーを劣化させないためにスマホを使う意味とは 物語は、うつつ寝