韓国で、泥酔ドライバーが運転していた車が日本人観光客の母娘をはね、このうち1人が死亡する事故が発生した。ソウル恵化（ヘファ）警察署は、運転手の30代男Aを飲酒運転および特定犯罪加重処罰法上危険運転致死傷の容疑で立件したと3日、明らかにした。Aは前日2日の午後10時ごろ、ソウル鍾路区東大門駅（チョンノグ・トンデムン）交差点付近で飲酒運転をしている途中で歩道に突っ込み、日本人の母娘をはねた疑いがもたれている。