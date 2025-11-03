米Qualcomm（クアルコム）は、データセンター向け次世代AI推論ソリューションとして、アクセラレータカードとラックを含む「Qualcomm AI200」と「Qualcomm AI250」を発表した。 「Qualcomm AI200」は、大規模言語モデル（LLM）やマルチモーダルモデル（LMM）のAI処理において、総所有コスト（TCO）を低減し最適化されたパフォーマンスを実現するよう設計された。カード