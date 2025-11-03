歌手チェ・イェナが、日本を満喫する姿を公開した。≪写真≫BTS・JIN＆イェナのペアルック2SHOTイェナは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、東京ディズニーシーを訪れたイェナの姿が収められている。赤のトップスにデニムを合わせたカジュアルな装いで、ディズニー作品「ピーター・パン」に登場するキツネのキャラクターの帽子をかぶり、キュートな表情を見せている。