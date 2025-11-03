日産「新型エルグランド」担当デザイナーに“狙い”を聞いた！日産は、約16年ぶりにフルモデルチェンジする大型ミニバン新型「エルグランド」を、ジャパンモビリティショー（JMS）2025に出展。そこで、新型エルグランドの担当デザイナーに、その特徴について語って頂きました。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エルグランド」です！（64枚）そこから見えてきたのは新型エルグランドならではの“先進性”です。日産「