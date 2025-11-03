◆新日本プロレス「棚橋弘至〜衣錦還郷」（２日、岐阜メモリアルセンターで愛ドーム（第１体育館））観衆３７４２人（札止め）新日本プロレスは２日、岐阜メモリアルセンターで愛ドーム（第１体育館）で「棚橋弘至〜衣錦還郷」を開催した。第４試合で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬ、成田蓮、高橋裕二郎、金丸義信、ディック東郷が海野翔太、上村優也、矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと対戦。試合は東郷がワトから３カウントを