幸せな人生に必要なのは、「お金」「健康」「人間関係」このバランスです。お金をただ貯めるだけでは、後悔が残る人生になるかもしれません。お金を貯めるだけではなく、お金を「健康」「人間関係」に変えることが大切です。そして、「お金」「健康」「人間関係」のバランスを考えたうえで、あるコトにお金を使うと自分も大切な人も幸せになれます。1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦