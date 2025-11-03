ドジャースの公式インスタグラムが2日（日本時間3日）に更新され、敵地のカナダ・トロントから本拠がある米ロサンゼルスへ帰る機内の様子を公開した。敵地で球団初のワールドシリーズ（WS）連覇を果たしたドジャース。球団公式SNSは「帰ろう、チャンピオンたち」とつづり、帰りの機内の様子を公開した。WSの大きなトロフィーを抱え笑顔の大谷翔平投手や佐々木朗希投手の写真をアップした。さらに抱えたままスヤスヤ眠る山本