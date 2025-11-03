¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè26ÏÃ¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¿Í¡¹¤Î¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ø½éÅÐ¹»¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼ø¶È¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¡¢¥È¥­¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ò½Ë¤¦½àÈ÷Ãæ¡£¤½¤³¤Ø¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¤ÎÂ©»Ò¡¢¿¹»³