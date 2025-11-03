突然ですが、みなさんは「自分に自信」がありますか。株式会社ビデオリサーチ（東京都千代田区）が、同社の『ACR/ex（エーシーアール エクス）』データをもとに、「自分に自信がある」と回答した人の意識や行動の変化について分析した結果、10年前と比べて男性は50代と60代で減少した一方、女性は10代で大幅増加していることがわかりました。【グラフ】10年前と比較、「自分に自信がある」人を男女別、年代別に見ると…調査は、「