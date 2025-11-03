潮風を感じながら潮の香りと共に海沿いをドライブしたいと思ったことはありませんか。「海沿いドライブにぴったりな国産車」を尋ねたアンケートで、トヨタのランドクルーザーが141票を獲得し、圧倒的な支持を得ました。【写真】55歳演技派女優、6年間乗った愛車とお別れ…車種に注目集まる調査は、中古車情報サイトを運営する株式会社NEXERが、全国の男女1000人を対象として、2025年7月にインターネットアンケートで実施されました