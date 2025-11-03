＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーのマレーシア大会。「65」で8打差を覆した山下美夢有が三つ巴のプレーオフを制し、今年の「AIG女子オープン」（全英）に続くツアー2勝目を果たした。<写真>始動でフェースを閉じたらあとはその場で回るだけ！山下美夢有の安定感抜群スイング今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6184万円）。優勝した山下は45万ドル