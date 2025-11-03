ニューヨークシティー・マラソンの男子で優勝したベンソン・キプルト＝2日（ロイター＝共同）ニューヨークシティー・マラソンは2日、ニューヨークの市街コースで行われ、男子はベンソン・キプルト（ケニア）が2時間8分9秒で優勝し、女子はヘレン・オビリ（ケニア）が2時間19分51秒で制した。（AP＝共同）