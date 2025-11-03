「広島紅白戦、白組０−８紅組」（２日、天福球場）宮崎県日南市でキャンプ中の広島が紅白戦を行った。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−紅白戦の先発・佐藤柳は５回無失点。「内容としてまずまずじゃないの？ピッチャーで課題を持って、球種もしばりをかけてこれ使わないとかを各ピッチャーが持ってマウンドに上がってるから。そのまま評価っていうのはあんまできないかな」−打者では渡辺が適時打含む