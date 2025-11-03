メ～テレ（名古屋テレビ） 2日未明、愛知県西尾市の国道で車同士が正面衝突し40代の男性が死亡しました。 相手方の運転手は車を置いて逃走していて、警察がひき逃げ事件として調べています。 警察によりますと、2日午前3時45分ごろ、西尾市西幡豆町の片側一車線の国道で軽トラックと軽自動車が正面衝突しました。 この事故で軽トラックを運転していた蒲郡市三谷町の会社役員、大久保公博さん（48）が病院に運ばれ