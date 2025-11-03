ほぼ毎日目にすると言っても過言ではない「商品パッケージ」。消費者の購買意欲を高めるため、じつは多くの“仕掛け”がなされているのだとか。それがどんなものなのか気になった筆者は、パッケージマーケターの松浦陽司さんに話を聞きました。スーパーやコンビニなどに並ぶ商品のパッケージに隠された「ギミック」とは？☆☆☆☆●「売れる色・売れない色」がある松浦さんは売れる色として、赤・青・黒・白を挙げます。「赤＝