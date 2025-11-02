あなたは自分のこどもが前世の記憶を持っていたとしたらどうしますか？しかも、それがあなたが過去に殺した人の記憶だったとしたら…第6回では、“転生”を題材に、八雲が日本で感じた東洋人特有の死生観について紹介します。（全8回）前世を記憶する子ども小泉八雲は東洋人と西洋人の違いについて、来日後の著作で日本人の内面や情緒について論じた『心』（一八九六年）で以下のように述べている。仏教の生ける現実な雰囲気中