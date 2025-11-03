広島・佐々木泰内野手（２２）が２日、キャンプ地・宮崎県日南市のホテルで契約更改交渉に臨み、２００万増の１８００万円でサインした。（金額は推定）球団からは来季の規定打席到達の期待をかけられ、「最終的に規定乗る感じでいけるように、最初からどんどんいこうと思う」と気合。増額分の使い道については「今の生活と変えずに頑張りたいと思います。謙虚に」と気を引き締めた。１年目の今季はケガもあり、１軍で５４試