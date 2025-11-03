ドトールコーヒーショップでは、2025年11月1日から、数量限定商品「クリスマスミルクレープ」と「クリスマスモンブラン」の予約受付を開始しています。人気スイーツがクリスマス仕様にドトールコーヒーショップ定番の「ミルクレープ」と、人気の「モンブラン」がクリスマス仕様で登場します。・クリスマスミルクレープ定番商品の「ミルクレープ」を5号サイズ（直径約15cm）のホールになって登場。端までやわらかく、しっとりとした