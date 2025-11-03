自己流で文章を書いていると、つい「そして」や「ということ」などを多用してしまいがちだ。しかし、そのひと言があるだけで文章は冗長に見え、読みにくさが増してしまう。文章が下手に見えるNGワードの数々を、元新聞記者が教える。※本稿は、真田正明『200字からの伝わる文章料理法―朝日新聞記者のうまい文章術』（さくら舎）の一部を抜粋・編集したものです。1文に入れてもいいのは1つのメッセージまで文を短くすることは、