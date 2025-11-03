独ドイチェ・ベレの中国語版サイトによると、中国商務部は1日、オランダに本社を置く中国系の自動車向け半導体メーカー、ネクスペリアが中国工場で生産した半導体製品の輸出を制限している問題で、「企業の実情を総合的に考慮し、条件を満たす輸出には免除措置を講じる」とする報道官談話を出した。談話は「オランダ政府による企業の内部問題への不適切な介入が、現在のグローバルサプライチェーンの混乱を引き起こした」と非難し