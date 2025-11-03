収穫前のブドウの様子を見る濱田洋文さん＝北海道三笠市大学などで新たな抗がん剤を開発する研究を続けてきた濱田洋文さん（68）は早期退職し、2015年から北海道三笠市でワイン造りに挑戦している。「医学博士が造ったワイン」として人気という。（共同通信＝出川智史）濱田さんは岡山県津山市出身で東大医学部を卒業。がん研究所の部長や札幌医大教授を務めながら新薬開発に長年取り組んだが、研究費の面で行き詰まった。「夢