テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が10月29日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。東京ドームで行われたオアシスの再結成ツアー「Oasis Live '25」を振り返った。○祈り続けた10カ月「ケンカしませんように」佐久間宣行氏2009年の「フジロックフェスティバル」以来、16年ぶりに来日公演を開催したオアシス。大ファンの佐久間氏は、「チケット取ったのが、2