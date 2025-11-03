三重県津市の認定こども園「香良洲浜っ子幼児園」。0歳～6歳まで122人のこどもが通っていますが、10月から預かるこどもが増えました。 【写真を見る】2026年4月義務化の“こども誰でも通園制度” 一時預かりに保護者は｢ちょっとだけでも助かる｣ 制度開始を前に保育士不足で厳しい状況の自治体も… （利用者）Q.きょうは何回目の利用ですか？「2回目です。病院できょう。受診でちょっと長くなりそうなので（利用した）」