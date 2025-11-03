モデルでタレントの谷まりあが３日までにインスタグラムを更新し、「朝から生放送で楽しい土曜日のスタートでした私服も収録もスカートを着てるんるんでした」とつづると、ニットにミニスカートを併せたショットを公開。上品な衣装ショットも併せて披露した。この投稿には「めちゃめちゃ可愛いすぎる」「眩しい天使」「あざと可愛すぎ」「なんと美しい」「あまりに可憐だ…」といった声があがっている。