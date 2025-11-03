アメリカのライトエネルギー長官は、トランプ大統領が指示した“核兵器の実験”について、「核爆発を伴うものにはならない」と表明しました。クリス・ライト エネルギー長官「現在我々が議論しているのは『システムの試験』です。それは核爆発を伴いません」アメリカのライトエネルギー長官は2日、「FOXニュース」の番組に出演し、トランプ大統領が指示した“核兵器の実験”は核爆発を伴うものにはならないと表明しました。ラ