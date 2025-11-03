スキル磨きにツキがある週。敷居が高いと感じていたことにチャレンジすると○。また、仕事も下手に尻込みするとチャンスを逃しそう。強気のスタンスで攻めて。金運は勝負運強し。好きな数字や色などを使うと吉。恋愛は外見より才能溢れる人をマークすると進展します。