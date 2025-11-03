判断力が鈍る週。自分の感性で動かしてきたことなど、周囲に意見を仰ぎ決断すると吉。仕事は、無心で頑張ってきたことが認められる暗示。金運もプチサプライズが期待できます。恋愛は、暫く足が遠のいていた場所や会えずにいた人物がユニークな出会いを導いてくれそう。