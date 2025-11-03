仕事ファーストな週。ワーカーホリックに陥る恐れも。ポジティブなマインドでこなしていれば後で達成感を手にできます。金運は欲しいものを我慢すると返って財運が下がりそう。賢く知恵を使い手に入れて。美活への投資も◎。恋愛はスポーツなどアウトドアシーンに出会いが。