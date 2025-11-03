対人運が活発な週。多方面に楽しいネットワークが広がって行きます。また、情報運も◎。無自覚に得たネタにサプライズが潜んでいそう。仕事は、家業を継いだり地元に戻り転職などの話が舞い込む暗示。真剣に耳を傾けてみては？恋愛は趣味のサークルやイベントが狙い目。