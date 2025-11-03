運気のアップダウンが激しい週。悪い流れの時は大人しくしゃがんでいましょう。仕事も完成間近で逆転しそう。チーム系の職種の人は極め細やかな伝達を抜かりなく。金運は高価な買い物は見送って正解。恋愛は、アプリでの出会いは気持ちを伝えてから交際をスタートさせて。