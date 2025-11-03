運気は悪くないけれど疲れがちな週。自分を甘やかし緩めに過ごせる時間を作りましょう。美容運は○腸内環境を整えることが美と運気アップに。また、仕事は外資系の分野で能力を発揮できます。恋愛は意外な人からアプローチされそう。年齢差のある相手なら運命の相手かも。