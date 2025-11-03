内面のブラッシュアップが開運テーマとなる週。語学や金融の勉強、苦手な分野などスキルのオーブを広げましょう。金運は締めすぎると流れが悪くなるかも。使うべき場面では気前よく振る舞って。恋愛は初対面から意気投合する人が出現しそう。仕事を通じての出会いも◎。