自分が納得しないことはテコでも譲らない頑固ワールドな週。でも仕事はそんなスタンスが成功に繋がるかも。金運は反対にフットーワークの軽さが財運を招きます。ピンときたお金儲けの話はスルーせず耳を傾けてみて。恋愛は頑張り過ぎると裏目に。クールに振舞いましょう。