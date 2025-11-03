運気は低め。思い通りに物事が進みません。損して得とれの精神が好転策。仕事もあえて人に花道を譲ると成功しそう。金運も欲をかかなければ意外な場所から朗報が飛び込んでくるかも。恋愛は復活愛の予感。ただ、あまり会ってくれない人なら深入りしないほうがよさそう。